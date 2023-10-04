Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği(SARDOS) geçtiğimiz hafta sonu yaptığı piknik ile yeni sezona 'merhaba' dedi. Küçük, büyük kalabalık bir katılımla gerçekleşen piknikte Sardos üyeleri doyasıya eğlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde SARDOS üyeleri yeni faaliyet sezonuna düzenlediği piknikle 'merhaba' dedi

Dernek yetkilileri yaptıkları açıklamada, her ne kadar yıl boyunca dernek faaliyetleri devam etse de yazın sezon arasında yazlıklarına, memleketine, tatile gidenler, çiftçilikle uğraşanlar ve benzeri nedenlerle birçok üye ve gönüllülerin ayrı kaldığını ifade ederken, "Komşu bölgelerde oluşan yangınlar içimizi yaksa da, bölgemizde büyük çaplı bir yangın olayı yaşanmaması yüreğimize su serpti. Fakat evsel atıklarla oluşan çevre kirliliği boyutunun her geçen gün artarak devam etmesi içimizi sızlatan çevresel olaylardan birisi oldu. Saros'u tehdit eden FSRU liman projesinin ürünü dev yüzer LNG gemilerinin geçişini ibretle izlemeye başladık. Yetmezmiş gibi kese kese bitirdikleri ormanlık alanlardan kalan bir avuç ormanın olduğu Sarıpolat, Yenimuhacir, Sükrüköy üçgeninin arasında da Sarıpolat RES projesiyle karşı karşıyayız. Bir Kızılderi atasözünde söylendiği gibi "Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; Beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak" ama iş işten geçmiş olacak" diye konuştu.

Üyeler, yeni faaliyet sezonunun kazasız, sorunsuz olmasının yanında, huzur içinde birlik ve beraberliğimizin daim olmasını, afet ve kötülüklerin uzak olmasını, herkesin doğaya saygılı ve doğa sevgisi ile yoğrulmasını diledi.