Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS) üyeleri, geçtiğimiz hafta sonu Enez kırsalında ayak izlerini bıraktı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Pazar sabah erken saatlerde otobüs ile Keşan'dan hareket eden doğaseverler, Çavuşköy'e ulaştılar. Burada köy kahvesinde kısa bir hazırlık molası veren ekip, çaylarını yudumlarken bir süre köy halkı ile sohbet etti.

Hazırlık sonunda rotaya giren yürüyüş ekibi, önce tarihi Üç Kaya Manastırı olarak bilinen noktaya ulaştılar.

Öğle saatlerinde Hisar Tepe rüzgar elektrik santrallerine ulaşan ekip, öğleden sonra Yenice Köyü Manastırı ve tarihi Roma köprülerinin üzerinden geçerek Yenice Köyü mesire alanında yürüyüşü bitirdiler. Yürüyüş sonunda Yenice Köyü dallığına da rastlayan doğaseverler, halkın ve köy muhtarı İlhami Akgül'ün daveti üzerine halay çekip, oyunlar oynayarak hıdrellezi doyasıya kutladılar.

SARDOS yönetimi, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Dernek olarak yoğun bir etkinlik programı icra ediyoruz. Bu hafta sonu sezonun son yürüyüşünü yaptık. Muhteşem bir havada yaptığımız yürüyüşte papatya tarlalarının içinde yuvarlandık, baharın kokusunu ve tabiatın coşkusunu doyasıya içimize çektik. Yürüyüş sonunda Yenice köyünün dallığına rastlamamız keyfimizi ve coşkumuzu daha da artırdı. Halaylar çektik, oyunlar oynadık köy halkının ikramlarını yedik. Muhtara ve köy halkına misafirperverliği için içten teşekkürlerimizi sunarız. Dallık alanından ayrıldıktan sonra da sezonun bu son yürüyüşünü kaya mezarları, kral kızı bazalikası, Enez Kalesi, Fatih Camii, Has Yunus Bey Türbesi gezisiyle tarih ve kültür turu ile taçlandırdık. Tarihi alanların gezisi sonunda Enez limanına giderek bir süre çay sohbet edip dinlendikten sonra yaşam alanımıza geri döndük. Üzüldüğümüz iki hususu dile getirmeden yapamayacağız. Birincisi önceki yıllarda güldür güldür akan suların bu yıl akmadığını görmek ve ikinci konu da muhteşem tarihe sahip Enez ilçemizin tarihi alanlarının ve tarihi kalıntılarının kaderine terk edilmiş olduğunu görmek bizleri oldukça üzdü. Umarız en kısa sürede bu değerlerin kıymeti bilinir ve hak ettiği değer verilir. Hareketli, keyifli ve neşe dolu muhteşem bir yürüyüş sezonunu kazasız sorunsuz tamamladık. Etkinliklerimize katılarak uyum ve özveri içinde doğada bizlerle ayak izlerini bırakan tüm üye ve gönüllülerimize içten teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca tüm emek ve katkıları için, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından yürüyüş liderliği konusunda eğitim almış ve bilgisini muhteşem bir şekilde etkinliklere yansıtan, tecrübeli, liyakatlı ve özverili personelimize de yürekten teşekkürlerimizi sunarız. 2023-2024 yürüyüş sezonunda tekrar doğada bir araya gelmek üzere, sağlıkla kalın" diye konuştu.