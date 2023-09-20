Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS) üyeleri, geçtiğimiz hafta sonu Çanakkale Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü tarafından düzenlenen 3. Kaz Dağları Doğa ve Elma Hasat Şenliğine katıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - SARDOS üyeleri Çanakkale-Bayramiç-Evciler Köyü Ayazma Mili Parkında hafta sonu iki gün boyunca doğa ve elma hasatı şenliğine katıldı.

Birçok ilden gelen 300’e yakın sporcu ve doğa dostu Bayramiç Üreten Kadınlar Pazarı ve Özgürlük Meydanında buluşan sporcu ve doğa dostları, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy Müze ziyaretinin ardından toplu hatıra fotoğrafı alarak Evciler köyüne geçti.

Evciler Köyü Muhtarı Gökhan Öner’in elma bahçesinde elma hasadına katılan konuk ve sporcular hasat sonrası Ayazma Milli Parkına kamp kurdular. Bayramiç Belediyesinin ikramları sonrasında Bayramiç Belediye Başkanı Vekili Yıldırım Başaran, Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen ve Esnaf Kredi Kooperatifi Başkanı Süleyman Yüksel’in de katılımıyla oluşturulan komisyon en kaliteli elma üreten üreticiyi seçerek dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Amatör oyuncular, bölgenin önemli bir mitoloji hikayesi olan “3 Güzeller Yarışması “ Çoban Paris'in 3 güzel Tanrıçadan (Athene, Hera, Afrodit ) Afrodite üzerinde “En Güzele” yazan altın elmayı vermesi ile biten canlandırmayı sundu.

Daha sonra Çanakkale Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü (ÇADAK) amatör halk oyunları ekipleri Çanakkale yöresi halk oyunlarını sergileyerek etkinliğe farklı bir renk kattı.

Etkinliğin son günü Pazar günü erken saatlerde zorlu parkuru tercih eden sporcular 16 km, 3 Güzeller parkuru ve Sazak Kule Zirvesi yaparken, diğer bir katılımcı grup da 8 km. Şelale, Mağara, Eski Maden rotasında Kaz Dağlarının oksijenini doyasıya içlerine çektiler. Doğa yürüyüşü sonrası kamp alanına inen sporcular Evciler muhtarının çorba ikramı sonrası yaşam alanlarına dönüşe geçtiler. Keşan SARDOS üyesi katılımcılar pazar günü akşam saatlerinde Keşan'a ulaştıç