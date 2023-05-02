Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS) üyeleri, hafta sonu Mecidiye bölgesinde Çanakkale Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ÇADAK) üyeleri ile Tekirdağ Rumeli Zirve Dağcılık Kulübü üyelerinin de misafir olarak katıldığı bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Mecidiye Köyü'nde buluşan gruplar rotaya girmeden önce SARDOS üyelerinin hazırladığı kahvaltı organizasyonuna katıldı.

Etkinliğe, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) gözlemcisi ve Çanakkale İl Temsilcisi Prof. Dr. Ahmet Uludağ ile TDF 5. Kad. Antrenör ve Sportif tırmanış branşında milli sporcular yetiştiren Doç. Dr. Emrah Aykora da katıldı. 86 katılımcı ile rotaya giren sporcular İbrice limanında faaliyeti sonlandırarak güzel bir antrenman gerçekleştirmiş oldular.

SARDOS Dernek yönetimi, komşu iller Çanakkale ve Tekirdağ'da dağcılık ve doğa sporları konusunda kıymetli işler yapan, aktif ve dinamik ekipler ÇADAK ve Rumeli Zirve Dağcılık Kulübü üyelerini misafir ettiklerini belirti.

"FSRU limanı, taş ocakları, endüstriyel plantasyon adlı orman kesimi gibi çevreye zararlı bazı projelerle sürekli gündemde olan cennet Saros kıyısında ayak izlerimizi bıraktık" diyen dernek yöneticileri, "Korudağ’ın yeşilinin ve Saros’un mavisinin doyumsuz güzelliğini, kokusunu doyasıya içimize çektik. Oldukça kalabalık bir katılımla yaptığımız bu faaliyet, doğa yürüyüşü antrenmanının yanında festival ve piknik havasında güzel bir kaynaşma etkinliği ve bölgemizin her geçen gün yıldızı parlayan dalış ve su altı sporlarının tanıtımı açısından da faydalı bir etkinlik oldu. SARDOS olarak bölgemizin doğal güzelliklerini tanıtmak ve doğaseverlerin arasında kalıcı köprüler kurmak adına bizimle iletişime geçen tüm oluşumları misafir ederek rehberlik yapmaktan büyük mutluluk duyarız. Bu hafta sonu da ÇADAK ve Rumeli Zirve dağcılık kulübü ile var olan dostluğumuzu daha da artırarak yeni etkinlik ve projelerde birlikte olmak için sözleşerek ayrıldık. Başta TDF temsilcisi hocalarımız olmak üzere bölgemize ayak izlerini bırakarak bizleri onurlandıran ÇADAK ve Tekirdağ Rumeli Zirve Dağcılık kulübü üyesi sporculara ve muhteşem bir ev sahipliği örneği gösteren SARDOS derneğimiz üyesi Sardoscanlara yürekten teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.