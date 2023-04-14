Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı köyünde vatandaşlar 2007 yılından beri köy meydanında orucunu aynı sofrada açıyor.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Sarıdayı köyünde 16 yılıdır gelenek haline gelen Ramazan ayında köy halkının toplu olarak iftar açması bu yılda aynı coşkuyla ve sürüyor.

Köy muhtarlığı ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla köyde yapılan yemeklerle köy meydanında oruçlarını açan köylüler bolluk, bereket, dayanışma örneği sergiliyor.

Köy muhtarı Nizamettin Eryılmaz “Bu yılda köyümüzde hayırseverlerin desteğiyle toplu iftar programımız her gün devam ediyor. Köyümüzde yardımlaşma içinde gönüllülük esasıyla kazanlar kuruluyor, yemekler pişiriliyor. İftar vakti kurulan masalarda birlik ve beraberlik içerisinde dualarla oruçlarımızı açıyoruz Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. İftar programımıza destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Sarıdayı köyünde düzenlenen iftar programına Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Belediye Meclis Üyesi Selami Özdil’de katıldı.