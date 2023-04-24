Manisa Büyükşehir Belediyesinin hayvan üreticileri için hayata geçirdiği ‘Büyükbaş Hayvanların Dış Parazitler Yönünden Korunması Projesi’ kapsamında, Sarıgöl’de büyükbaş hayvan üreticilerine antiparaziter preparat desteği ve ilacın kullanımı ile ilgili eğitim verildi.MANİSA (İGFA) - Tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik projeleriyle üreticinin yanında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘Büyükbaş Hayvanların Dış Parazitler Yönünden Korunması Projesi’ kapsamında, Sarıgöl ilçesinde büyükbaş hayvan üreticilerine antiparaziter preparat desteği ve kullanımı ile ilgili eğitim verdi.

İlçede düzenlenen bilgilendirme toplantısına Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay, Sarıgöl Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçaslan, Sarıgöl İlçe Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odası, proje ekibi İsmail Kilimci, Eren Tozak, Faruk Alptekin, Ali Gök, Hidayet Kıykaç, Katade Erdoğan, hayvan üreticileri ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklerin aralıksız sürdüğünü belirterek, ‘Büyükbaş Hayvanların Dış Parazitler Yönünden Korunması Projesi’ kapsamında yüzde 100 hibe ile 10 bin büyükbaş hayvan yetiştiricisine ait 58 bin büyükbaş hayvanda uygulamanın yapılacağını söyledi. Programda, üreticilere hayvanlara dış parazit ilaç uygulaması hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, üreticilere yönelik destekleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerine teşekkür etti.