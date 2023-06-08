CHP ile birleşme kararı alan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Koltuk için yön değiştirmedik, saf değiştirmedik, ağız değiştirmedik" paylaşımında bulundu.ANKARA (İGFA) - Son genel seçimlerde CHP listelerinden Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin CHP ile birleşeceğini açıklaması sonrasında bazı kesimlerin eleştirilerine neden olmuştu.

Sarıgül, söz konusu eleştirilere sosyal medya hesabından yaptığı kısa ve öz cümleler gün boyu yanıt vermeye çalıştı.

Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı paylaşımlarında, "Nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilmedik", "Yapıcı ve yol gösterici siyaset yaptık. Sorunun değil çözümün parçası olduk", "Koltuk için yön değiştirmedik, saf değiştirmedik, ağız değiştirmedik" ifadelerini kullandı.