Soner Sarıkabadayı yeni şarkısı "Dudaklarım Yeminli" ile aynı anda hem yaza veda ediyor hem de bahara merhaba diyor.İSTANBUL (İGFA)- Soner Sarıkabadayı'nın benzersiz ses tonuna, eşsiz yorumuna ve sizin hikayenizi size özetleyen büyülü sözlerine sahip olan "Dudaklarım Yeminli" 25 Ağustos tarihinde sevgili dinleyenleriyle buluşuyor.

Sözleri ve müzikleri Soner Sarıkabadayı'ya ait olan "Dudaklarım Yeminli" 'nin düzenlemesi Efe Can - Osman Çetin - Bahattin Ekinci tarafından, mastering çalışması G.K.G. tarafından gerçekleştirildi.

Şarkının video klibi için yönetmen koltuğunda her zaman olduğu gibi yine Onur Oğuz oturuyor

Şarkı Sözleri:

Yaşamadan kim ne biliyor

Bizi cevaplar avutabiliyor

Seni benim adıma kim diliyor

Sevgi zamana yenilebiliyor

Birini bulursun işte bu dersin

Aynalara benzer tam çözemezsin

Yüreğin senin yerine seçer onu sen seçemezsin

Seni bana yazan da çizen de

Silen de kader değil mi?

Benim sana sözüm yok artık

Dudaklarım yeminli

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