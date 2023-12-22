Sarıkamış Harekatı’nın 109. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde Derince’de düzenlenen programda şehitler anıldı.

Derince Belediyesi ve Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği işbirliği ile Sarıkamış şehitleri anma programı gerçekleştirildi. Protokol ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen program kapsamında ilk olarak dernek binasından, Yenikent Kültür Merkezi’ne kadar Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü gerçekleştirildi. Bayraklar ve meşalelerle gerçekleştirilen yürüyüşün ardından Yenikent Kültür Merkezi’nde bir program düzenlendi.

Programda konuşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Sarıkamış’ta vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ülkemiz için şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Program şiir dinletileri ve Sarıkamış ağıtlarının seslendirilmesiyle devam etti.