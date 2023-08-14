İstanbul Sarıyer’de gece saatlerinde kağıt ve plastiklerin depolandığı geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye aracı müdahalede bulundu.

Yangın gece saat 00.00 sıralarında Hadımkoru Yolu Caddesi’nde bulunan kağıt ve plastik atık depolama tesisinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler tesislere hızlı bir şekilde yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler zaman zaman tesislerin çevresinde bulunan ormanlık alana da sirayet etmesine rağmen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Polis ekipleri yangının yaşandığı yerde güvenlik tedbirleri alırken sağlık ekipleri de dumandan etkilenen bazı itfaiye erlerine müdahalede bulunarak oksijen tedavisinde bulundu. Gece saatlerinde başlayan yangın sabaha karşı kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Polis ekipleri çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.