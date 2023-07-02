Edirne’de Saros Körfezi kıyısındaki Erikli köyünün nüfusu bayram tatili boyunca 150 bini geçti. İstanbul ve çevre illerden gelen tatilciler köyde yoğunluk oluşturdu.
Keşan ilçesine bağlı Erikli köyünde, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, plajlara akın ederek yoğunluk oluşturdu. Kumsalda adeta adım atacak yer kalmazken, vatandaşlar denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı. Saros Körfezi kıyısındaki Erikli köyünün nüfusu bayram tatili boyunca 150 bini geçti.
Öte yandan, tatilin bitecek olmasıyla birlikte dönüş hazırlıklarına başlayan tatilciler, kentin giriş ve çıkışlarında yoğunluk oluşturmaya başladı.