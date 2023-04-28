Batman'da Sason Kaymakamı Murat Mete, Yücebağ Beldesi'nde bulunan Gamo Tepesi Korucu Üst Bölgesini ziyaret etti.BATMAN (İGFA) - Sason Kaymakamı Murat Mete, Yücebağ’da Korucu Üst Bölgesini ziyaret etti.

Güvenlik Korucularının sorunlarını dinleyen Kaymakam Mete, “Bu güzel noktamızda vatanımızın birlik ve bütünlüğüne katkıda bulunduğunuz için hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Üst bölgesinin yapımında ve korunmasında emeği geçen personelimize verdikleri hizmetten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Programa Kaymakam Mete'nin yanısıra, İlçe Jandarma Komutanı Murat Madenus ve Yücebağ Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Mesut Göl de katıldı.