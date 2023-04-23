Batman'ın Sason Kaymakamı Murat Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan P.Uzm.Çvş. Faim Bozkurt’un ailesine bayram ziyaretinde bulundu.YenibaharTV ( BATMAN İGFA)

Eşi Pınar Mete ile beraber ziyarette bulunan Kaymakam Mete, “Manevi değerlerimizin önemli olduğu bu güzel Bayram gününde ailemizi ziyaret etmek hoş bir duygu. Şehit ailelerimiz bizler için çok değerli. Devletimiz ve milletimiz şehitlerimizin emaneti olan ailelerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir.” dedi.

Ziyarette ilçe Müftüsü İbrahim Yaman tüm şehitler için dua etti.