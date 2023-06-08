Batman'da "Hayat Boyu Öğrenme" kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası münasebetiyle Sason ÇATOM (Çok Amaçlı Toplum Merkezi) bahçesinde sergi düzenlendi.BATMAN (İGFA) - El işleri, dokuma, resim ve çeşitli kurslara katılan kursiyerlerin oluşturdukları eserlerin sergisinin açılışında konuşan Sason Kaymakamı Murat Mete, “Halk Eğitim Merkezi her branşta vatandaşımıza hayat boyu eğitim vermeye devam ediyor. Katılımın olması bizi sevindirdi. Değerli vaktinizi ayırıp buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarda emeği geçen başta Halk Eğitim Müdürümüz, kıymetli öğretmenlerimiz, kursiyerlerimiz, destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum. Sason’umuzun kültürünün ne kadar zengin olduğunu görüyoruz, bu güzel çalışmaları burada sergilemekten mutluyuz, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kaymakam Mete’nin eşi Pınar Mete ile beraber katıldığı Serginin açılışına ilçe yöneticileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.