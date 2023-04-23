Batman’ın Sason ilçesinde son günlerde meydana gelen yağışlar nedeniyle heyelandan kapanan Derince-Kaleyolu grup yolu ulaşıma açıldı.YenibaharTV (BATMAN İGFA)

Son günlerdeki yoğun yağış nedeniyle özellikle Mereto dağı eteklerinde çeşitli heyelanlar meydana geldiğini belirten Batman Sason İlçe Özel İdare Müdürü Yakup Şimşek, Yaklaşık 30 köyün kullandığı grup yolunu 2 günlük bir çalışmayla tekrar ulaşıma açtıklarını, Özel İdare Ekipleri'nin bayramda da vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.