Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalı’ndaki duyuruya göre, Antalya Aksu'da Mardan Spor Kompleksi icradan satılıktır. (çoklu satış)

Basın İlan portalı www.ilan.gov.tr 'de yer alan duyuruya göre, muhammen bedeli 318.660.000 TL olan, Antalya Aksu'da Mardan Spor Kompleksi icradan satılıktır. (çoklu satış)

İstanbul Anadolu Adalet SarayıE-5 Güney Yanyol E Blok Zemin Kat 30 Nolu Şehit Murat Uzun Konferans Salonu Kartal/istanbul’da satışa sunulacak olan bu spor kompleksinin detaylı bilgileri için tıklayınız.