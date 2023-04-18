Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda 2023 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST) yer alan Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Akıncılar Takımı ilk kez “Savaşan İHA Yarışması” kategorisinde Gaziantep’i temsil ediyor.BURSA (İGFA) - İHA yarışmasında Gaziantep’te finale giden ilk ve tek takım olan GAÜN öğrencilerinin oluşturduğu Akıncılar Takımı, Bursa Yunuseli Havalimanı'nda mücadelesine devam ediyor.

Bu kapsamda Akıncılar, kendi kategorisinde 20 takımla karşı karşıya gelerek, kozlarını paylaşıyor. TEKNOFEST yarışmalarının en yeni ve zorlu yarışmaları arasında öne çıkan bu kategori, yine festivalin keyifli mücadeleleri arasında yerini koruyor.

Teknolojideki gelişmelere paralel olarak İnsansız Hava Araçları (İHA), faaliyet alanlarını gün geçtikçe geliştirirken daha çok otonomi kazanıyor.

Bu bağlamda yüksek otonomi gerektiren ve dünya çapında sıcak araştırma alanlarından biri olan İHA’lara savaş jetlerinin yaptığı it dalaşı (Dog Fight) yapabilme kabiliyeti kazandırılması hedefleniyor.