Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve 28. Dönem Bursa 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı Mustafa Varank, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen "Savaşan İHA Yarışması"nın açılış programına katıldı. Bakan Varank, Yunuseli pistinde gençlere Togg testi yaptı.BURSA (İGFA) - TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında, BAYKAR yürütücülüğünde düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması Bursa Yunuseli Havalimanında gerçekleşiyor.

Bu yıl sadece Sabit Kanat kategorisinde düzenlenen yarışmada İHA’lar yazılımından donanımına kadar tamamı gençler tarafından tasarlandı.

19 Nisan'a kadar devam edecek yarışmada gençlerin tasarladıkları İHA’lar müsabaka sırasında aynı anda havada olacak ve birbirleri ile mücadele edecek.

“Savaşan İHA” ve “Kamikaze İHA” görevleri olmak üzere iki farklı görevden oluşan yarışma heyecanlı anlara sahne olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılım sağladığı programa gençlerin ilgisi yoğun oldu. Programa Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Burada açıklamada bulunan Bakan Varank, TEKNOFEST kapsamında bu sene 41 farklı kategoride yarışmalar düzenlediklerini belirterek, bu yarışmalarla hem gençleri geleceğin trendlerine hazırladıklarını, hem de aynı zamanda takım çalışması, proje yapma gibi hususları tecrübe etmelerini sağlamış olduklarını ifade etti.

GENÇLERİ YATIRIM YAPMAYA DAVET ETTİ

Özellikle 41 farklı kategoride 300 binden fazla takım bu sene TEKNOFEST'e başvurduğuna dikkati çeken Bakan Varank, "Biz 2018 yılında ilk defa TEKNOFEST'te Türkiye'ye ilan ettiğimizde rakamlar bunun çok altındaydı." dedi.

https://youtu.be/0orsHuZ9lzY

ETKİNLİKTE TOGG İLGİSİ

Etkinliğe Togg ile geldiğini ifade eden Varank, "Bursa'dayız. Türkiye'nin otomobilinin aslında başkentindeyiz. Genç arkadaşlarımız biraz önce aracı gördüler. Onlar da içine girip bakabiliyorlar, inceleyebiliyorlar. Biz, gençlerimizin Türkiye'nin geleceği olduğunun farkındayız ve en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunun da farkındayız. Bu manada da biz, genç kardeşlerimize yatırım yapmaya, onları geleceğin teknolojilerine dönük yetiştirmeye, kendi ayakları üzerinde durması için onları desteklemeye devam edeceğiz. İnşallah güzel bir yarışma olur ve Bursa'daki TEKNOFEST heyecanı tüm Türkiye'de devam eder" diye konuştu.