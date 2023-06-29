Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mahallelerde gerçekleştirdiği çat kapı ev ziyaretleriyle vatandaşların bayramını kutladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, eşi Nejla Savran ile birlikte Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Bekdik Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi ve Sümer Mahallesi’nde ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Mahallelerde vatandaşların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaşan Başkan Savran, çat kapı ziyaret ettiği evlerde vatandaşların bayramını kutladı.

Bayramların insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günler olduğunu belirten Savran, “Kurban Bayramı, Müslümanların hem kendi aralarında hem de toplumun bütün fertleri arasında kaynaşmasına da birer vesiledir. Bu duygular içinde tüm hemşehrilerimin mübarek Kurban Bayramı’nı en kalbî duygularımla tebrik ediyor, milletimize sağlık ve esenlikler diliyorum. Bu güzel bayramın gerek İslâm Dünyası’na ve gerekse de tüm dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” dedi.