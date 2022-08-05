Sayıştay Başkanlığı 6 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sayıştay Başkanlığı 6 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Sayıştay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başkanlığımız hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı durumuna göre Tabloda gösterilen pozisyon unvanı için 6 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. " ifadelerine yer verildi.

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Son başvuru tarihi 19 Ağustos 2022 olarak bildirildi.

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