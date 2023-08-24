Bursa’da scooter ile ters yönde ilerleyen gencin görüntüleri araç içi kameraya yansıdı. Ana cadde üzerinde ters yönde ilerleyen scooter sol şeridi kullanarak trafiği tehlikeye attı. Gecenin karanlığında karşısında scooter gören sürücü, uzun süre kornaya basarak tepkisini dile getirdi.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerinde ters yönde seyir halinde olan bir scooter tehlike saçtı. Ana cadde üzerinde ters yönde seyir halinde ilerleyen scooterın görüntüsü araç içi kameraya yansıdı. Otomobil sahibi sooter kullanıcısına korna çalarak tepki gösterse de scooter kullanıcısı aldırış etmeden ilerlemeye devam etti.