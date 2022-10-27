Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, 'Gençler Scooter'ı tercih ediyor. Bir de 2-3 kişi biniyorlar. Bunu düzene sokmak için yönetmelik yayımladık. Ama görüyoruz ki kullanımda yine bazı hatalar ve can kayıpları var. Çalışma başlattık.' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Özellikle gençler scooter'ı tercih ediyor. Biz de ulaşımı düzenleyen birimler olarak kısa mesafelerde bu tip yolcu taşımaları, bu tip mikro araçların kullanımını teşvik ediyoruz. Bisiklet, scooter, yürüme yolları, yürüme alanları... Ama bu tamamen kuralsız bir şekilde kullanılıyordu.”

KİMSE KURALLARA UYMUYOR

“Biz de bunu bir düzene sokmak için kurallar koyarak yönetmelik yayımladık. Ama görüyoruz ki kullanımlarda yine bazı hatalar, bazı yanlışlar var. Can kayıplarımız oluyor. Bir de 2-3 kişi biniyorlar. Bunun için neler yapılabilir diye bir çalışma yapıyoruz. Denetimi belediye ve emniyet güçlerinin çok sıkı yapması lazım. Gece reflektörü, yelek falan var ama kimse uymuyor.”