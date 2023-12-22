SEAH’a başvuran işitme engelli bireylerle etkili iletişim kurulmasına yönelik düzenlenen İşaret Dili Eğitimi tamamlayan sağlık çalışanları sertifikalarını aldı.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine (SEAH) başvuran işitme engelli bireyler ile etkili iletişim kurmasına yardımcı olmak ve toplumsal entegrasyonlarını desteklemek amacı ile İşaret Dili Eğitimi Kurs Programı düzenlendi. Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Kurs Öğretmeni Havva Menteşe eğitmenliğinde dört gün süren, 120 saatlik programı tamamlayan sağlık çalışanlarına, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Kurs Bitirme Belgeleri yapılan törenle takdim edildi.

Sertifika törenine; SEAH Başhekimi Prof. Dr. Fikret Halis, Adapazarı Halk Eğitim Müdürü Faruk Kıral, SEAH Destek ve Kalite Müdürü Tülay Kaya, Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Şafak Çam, Hastanemiz Müdür Yardımcısı Recai Temel, Halk Eğitim Merkezi Eğitmeni Hava Menteşe, Adapazarı Müftülüğü Tümen Cami İşitme Engelli Kur’an Kursu öğreticisi Arzu Geloğlu, yöneticiler ve idarecilerle kursu başarıyla tamamlayan sağlık çalışanları katıldı.