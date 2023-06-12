Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent içi trafikte ulaşımı rahatlatacak yol yapım ve genişletme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler Şirintepe ve Yeşiltepe mahallelerinin ulaşımını kolaylaştıracak Dinçerler sokakta sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Sorunsuz bir üst yapı için yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, birçok noktada çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince Yeşiltepe ve Şirintepe mahallelerinin ortasında geçen Dinçerler sokakta ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İmar planı çerçevesinde kamulaştırma işlemleri tamamlanan bölgede yol genişletme çalışması yapan ekipler, sıcak asfalt serimini de gerçekleştiriyor. Asfalt çalışmasının kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte bölgede kaldırım ve bordür çalışması yapılarak araç ve yaya trafiği daha güvenli hale getirilecek.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kent merkezinin yanı sıra kırsalda da çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirterek, güvenli ve konforlu bir ulaşım için ekiplerin yoğun bir mesai sürdürdüğünü belirttiler.