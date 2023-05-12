Gazeteci Yazar Mesut Demir, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesini, EYT’lilerin maaş bağlanması konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in açıklamalarını değerlendirdi.

BURSA (İGFA) – Gazeteci Yazar Mesut Demir’in köşe yazısı…

Seçimin kaderi “İnce” çizgide mi? EYT sorununda Bakan Bilgin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yanlış mı bilgilendirdi?

Seçimlere saatler kala ülke ve Bursa siyaset gündemi hareketli günler geçiriyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.

Hakkında dekontlar, videolar ortaya çıktı.

Muharrem İnce, bu iddiaların montaj olduğunu öne sürdü.

Bu iddiaların montaj mı, gerçek mi olduğunu yargının yaptığı çalışmalar sonucunda öğrenebiliriz.

Bu iddialar gerçek değilse Muharrem İnce neden adaylıktan çekildi?

Bazı küresel güçlerin oyunu mu?

Bu durum kime yarayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mı, Kılıçdaroğlu’na mı?

Tüm bu soruların cevaplarının sanırım seçimden sonra öğreneceğiz.

Lakin bugün baktığımızda, siyaset ve seçim gündemi öyle bir değişti ki, merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in söz aklımıza geldi; “Siyasette 24 saat çok uzun bir süre…”

Sinan Oğan, bir anda kilit isim oldu!

Seçim sürecinde Muharrem İnce’ye oy veren (Yurtdışı seçmeni) ya da oy verecek seçmen kime oy verecek ya da verilen oylar ne olacak?

Bursa’ya döndüğümüzde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik’te TOGG Batarya Fabrikası açılışına geldiğinde Gemlik’te bir miting düzenlemiş, başka bir miting yapılmayacağı açıklanmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı miting ve çalışmalarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yokluğunu aratmadı.

AK Parti ve Cumhur İttifakı partilerinde bir sinerji oluşturan Bakan Varank, Bursa’da TOGG projesini çok iyi işledi.

Millet İttifakı kanadına baktığımızda, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ittifak üyesi parti lideriyle dün yaptığı miting mesajlarla doluydu.

Bir yandan Muharrem İnce meselesi, diğer yandan ise seçim atmosferi, miting alanına yansımıştı.

Çünkü, Muharrem İnce’nin aday olmasını istemeyen Kılıçdaroğlu için bu gelişme son derece olumluydu.

CHP’nin oylarının bölünmesine neden olabilecek olan İnce’nin adaylıktan çekilmesi, kendisine yaracaktı.

Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu’nun konuşmaları da yine Cumhur İttifakı’na yönelikti.

Meral Akşener, Mansur Yavaş ile birlikte, ardından da Ekrem İmamoğlu, Bursa mitingleri ile AK Parti’nin kalesini fethetmek istiyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için ise, Bursa’ya gönderdiği Bakan Mustafa Varank ile seçim sürecini tamamlamak niyetindeydi.

Kısa sürede 81 ilin tamamına gitmesi zaten mümkün değildi.

Dolayısıyla dar bir sürede seçim sürecini geçirme telaşı yaşandı.

Seçimin varlığı yokluğu da anlaşılamadı.

Belki de olması gereken buydu.

Seçim araçlarının yüksek sesle sokak ve caddelerde dolaşması insanları rahatsız ediyordu.

Kahramanmaraş depremi nedeniyle hiçbir parti, sesli seçim araçlarını sokaklarda gezdirmedi.

Genel olarak bakıldığında hızlandırılmış bir seçim süreci yaşadık.

Seçimin kaderini kimler belirleyecek?

EYT MAAŞLARI SORUNU NE ZAMAN ÇÖZÜLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim hamlelerinden en önemlisi EYT…

Lakin, 1 milyon 700 bin kişinin başvurularının bulunduğu EYT ile emeklilik süreçlerinin kısa sürede tamamlanması mümkün değildi.

Nitekim, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın da, İGF TV ile Herkes Duysun TV ortak yayınında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bayram öncesi EYT’liler maaşlarını alacak” sözlerini değerlendirerek, “Cumhurbaşkanımız bu konuda yanlış bilgilendirildi” şeklinde yorumlamıştı.

SGK çalışanlarına baktığımızda bir tepki söz konusu…

Gece geç saatlere kadar çalışmalarına rağmen, bir yemek bile verilmediğini söylüyorlar.

Normal süreçte ayda 10 bin başvuruyu emekli ettiklerini ifade eden SGK çalışanları, EYT ile Bursa’da 170 bin başvurunun olduğunu, başvuruların çoğunun bağkur ve 1999 öncesi günlerinin ortaya çıkarılması gerektiğini, bu yüzden işlemlerin uzun süreceğini, 3-4 aydan önce tamamlanmasının mümkün olmadığını ifade ediyorlar.

Diğer yandan…

NTV canlı yayınında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, soruları yanıtladı.

EYT’lilerin mayıs ayı sonuna kadar maaşlarının bağlanacağını söyledi.

Vatandaş kime inanacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce de bayramdan önce EYT’lilerin maaşlarını alacağını söylemişti.

Yine Bakan Bilgin, bir başka açıklamasında seçimden önce EYT’lilerin maaşını alacağını açıklamıştı.

Her açıklamasına süreç uzuyor.

Bu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepkilere neden oluyor.

Ya Bakan Bilgin bunu bilerek yapıyor, ya da danışmanları yanlış bilgilendiriyor.

Bakan Bilgin, EYT yasası sonrası hiç SGK’ya gitti mi?

SGK çalışanlarıyla görüştü mü?

Neye, kime göre tarih veriyor? Her verdiği tarih yanlış çıkıyor?

Bu durum da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve AK Parti’ye zarar veriyor.

Memur maaşlarına da tepkiler söz konusu Bakan Bilgin’e…

SGK’da çalışan bir şef 14 bin lira maaş alıyor, yanında çalışan kamu işçisinin maaşı 22 bin lira olmuş.

“Nasıl olacak bu iş?” diye sitem ediyorlar Bakan Bilgin’e…

Bakan Bilgin, NTV’de yaptığı açıklamada, “En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Refah payı ile birlikte en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapacağız” dedi.

Umarız bu sözü doğru sonuçlanır.

Seçimlere dönersek, ilk turda seçimin sonuçlanacağını düşünenlerdenim.

Lakin…

Seçim sonucu ne olursa olsun, kim kazanırsa kazansın, bu rüzgar ile Mart 2024’te yapılacak yerel seçimleri Ekim ya da Kasım ayına çekmesine kesin gözüyle bakılıyor.

14 Mayıs seçimlerinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Tüm annelerimizin anneler gününü şimdiden kutluyor, vefat eden annelerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Sağlıklı ve esen kalın…