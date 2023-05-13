Seçime saatler kala seçmen kaydı sorgulama ve seçmen kağıdı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Seçmenler, 'Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Nerede oy kullanacağım?' sorularına yanıt arıyor.

Türkiye, yarın Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gidecek. Seçim tarihinin yaklaşmasıyla birlikte birçok soru gündeme geldi. En çok araştırılan konulardan biri de seçmen kağıdı ve gerekli belgeler oldu.



Seçmen bilgi kâğıdı ne zaman gönderilmektedir?



Seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin seçim dönemlerinde sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra, her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini, seçmen sıra numarasını ve diğer bilgilerini gösterir belge (Seçmen Bilgi Kâğıdı) hazırlanır. Seçmen bilgi kağıdı, seçim takviminde belirlenen tarihler arasında, ilçe seçim kurulları tarafından seçmenlere dağıtılır.



Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?



Seçmen kağıdı olmadan da oy kullanılabilmektedir. Seçmenler e- Devlet sistemindeki “Nerede Oy Kullanacağım” bölümünden sorgulama yaparak Seçmen Bilgi Kağıdının dökümünü alabilirler.

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