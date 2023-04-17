14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı belli oldu.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçimleri öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

YSK Başkanı Yener'in konuşmasından satır başları;

Türkiye 27 gün sonra sandığa gidiyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, seçimlere ilişkin son bilgileri aktardı.

TOPLAM SEÇMEN SAYISI 64 MİLYON 113 BİN 941

Yurt içinde seçmen sayımız 60 milyon 697 bin 843 olup, bunun 30 milyon 710 bin 790'ını yani yüzde 50,6'sını kadın seçmenlerimiz oluşturmakta. 29 milyon 987 bin 53 erkek seçmen sayımız bulunmakta. Yani seçmenlerimizin yüzde 49,4'ü yurt içinde erkek seçmenlerimiz oluşturmaktadır. Yurt dışında seçmen sayımız 3 milyon 416 bin 98...

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ilk kez oy kullanacak bu seçmen sayısına ilaveten 47 bin 523 seçmen de 28 Mayıs 2023 tarihinde ilk kez oy kullanacaktır.

Yurt içinde ortopedik ve görme engelli seçmen sayımız 989 bin 543 olup, 75 yaş ve üzeri seçmen sayımız ise 3 milyon 180 bin 802'dir.

Listeler siyasi partilerimizle paylaşılmaya başlanmıştır. Kamuoyunun seçmen listelerine ulaşım konusunda bir kısım haberler çıkmış olup, seçime katılan tüm siyasi partilerimizle seçmen listelerimiz ve sandık bilgilerimiz siyasi partilerimizle paylaşılmaya başlanmıştır.

HABER MERKEZİ