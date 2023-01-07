İnegölspor’umuz, 2. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu’ndan sağ bek Sefa Durmuş ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüp tesislerimizde düzenlenen imza törenine Yönetim Kurulu Üyelerimiz Cavit Ünalan ile Bekir Ergün katıldı.

İmza töreni sonrası açıklama yapan Yönetim Kurulu Üyemiz Cavit Ünalan, şunları söyledi:

“Devre arası transfer çalışmalarımız kapsamında Tarsus İdman Yurdu’ndan sağ bek Sefa Durmuş ile 1,5 yıllık anlaşma sağladık. Sefa kardeşimize takımımıza hoş geldin diyoruz. Kendisinin takımımıza katkı sağlayacağından şüphemiz yok. İnşallah devre arası alacağımız seri galibiyetlerle üst sıralara doğru tırmanmaya başlarız. Bunu yapabilecek bir kadro oluşturduk.”

Sefa Durmuş ise “ Transferimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Elimden gelen gayreti göstererek İnegölspor’u hak ettiği yerlere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Buraya geldiğim için mutluyum. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum.”şeklinde konuştu.