Dün gece meydana gelen terör saldırısında Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine yönelik PKK tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda, 6 Mehmetçik vatan uğruna şehit düştü. Bu kahredici olayın bir kurbanı da genç yaşta hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca oldu.

Şehidin ailesinin 7 çocuğundan biri olan Yasin Karaca'nın evi, acı haberle sarsılırken, şehidimizin baba ocağı gündem oldu.

Gündem olmasının ardından, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın Tokat'taki baba evi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeniden yaptırılacak. şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Karaca'nın Tokat'taki baba evinin fiziki durumuna yönelik haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü şehidin baba evinin yeniden inşa edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Şehidin baba evinin yapım sürecinin kısa sürede tamamlanıp, aileye teslim edileceği belirtildi.