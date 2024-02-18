Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaşanan çatışmada bir kahraman askerimiz, teröristlerle girişilen çatışmada şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, olayın ardından bir açıklama yaparak, Mehmetçik'in saldırıya güçlü bir şekilde karşılık verdiğini belirtti. Bakanlık'ın resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle;

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Salih Ay’ı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor. Mehmetçiklerimiz bölgede 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8’e yükseldi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!"