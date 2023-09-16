İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları’nda yaz tarifesi sona eriyor, 18 Eylül tarihi itibarıyla kış tarifesine geçiliyor. 16 Haziran tarihine kadar devam edecek olan kış tarifesinde günlük ortalama 934 sefer yapılması planlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları’nda yaz tarifesi sona eriyor, 18 Eylül tarihi itibarıyla kış tarifesine geçiliyor. 16 Haziran tarihine kadar devam edecek olan kış tarifesinde günlük ortalama 934 sefer yapılması planlanıyor.

Geçtiğimiz yılın kış tarifesinden farklı olarak Sarıyer-Beykoz ve Rumeli Kavağı-Eminönü hatlarındaki sefer saatlerinde değişiklikler bulunuyor. Yaz tarifesinde de yer alan Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş hattınaysa Kanlıca uğraması ekleniyor.

Şehir Hatları AŞ tarafından düzenlenen Boğaz Turları, kış tarifesinde de yapılmaya devam edecek.

Uzun Boğaz Turu ve Kısa Boğaz Turu ile yolcular yılın her döneminde İstanbul Boğazı’nın keyfini çıkarıyor. Özellikle turistler tarafından büyük ilgi gören her iki tur da günde 1 kez düzenleniyor.

18 Eylül 2023 – 16 Haziran 2024 tarihleri arasında uygulanacak kış tarifesi kitapçığına Şehir Hatları iskelelerinden ulaşılabiliyor. Ayrıca Şehir Hatları internet sitesi, mobil uygulaması, sosyal medya hesapları üzerinden ve Alo 153 Beyaz Masa danışma hattından da sefer tarifesine ulaşmak mümkün.