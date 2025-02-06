Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında Sakarya genelinde 3 gündür etkili olan soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı. Şehrin yüksek kesimler beyaza büründü. Şehir merkezinde de kar yağışı yeniden etkisini göstermeye başladı. Yaklaşık yarım saat lapa lapa yağan karda araçlar ve yerler beyaza büründü. Kar yağışı sonrasında kimi vatandaş dükkanın önünü temizlerken kimisi yağan karı ölümsüzleştirmek için telefonla kayda aldı. Çocukluk yıllarında yağan karın daha fazla olduğunu belirten Kemal Güven, "Sevinçliyiz, mutluyuz epeydir kar yüzü görmemiştik. Çiftçi için hayırlı olur inşallah. Bizim çocukluğumuzda daha çok yağardı şimdilerde çok az yağıyor, şimdi neredeyse hayal gibi bir şey oldu" dedi.

Kaynak: iha