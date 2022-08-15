Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Sekreteri Bengül Kavlan, denetim eksikliğinden dolayı Şehir Parkı’nda ahlak dışı davranışların yaşandığını belirtti.

Vatandaşların Şehir Parkı’nda yaşanılanlardan şikayetçi olduğunu dile getiren Kavlan, “Parkta güvenlik sorunu var. Madde bağımlıları vatandaşları rahatsız eder hale gelmiş, ahlak dışı davranışlar zaten almış başını gitmiş” dedi.

HOŞ DEĞİL!

“Vatandaşlardan uzun zamandır bu konuyla ilgili şikayet geldiğini bildiren Kavlan; “ En büyük şikayet burada bir denetleme mekanizması olmayışı bu denetimsiz ortamdan kaynaklanan toplumumuza uymayan ahlak dışı davranışların yaşandığı ortama dönüşmesi. Bu şikayetler sonrası olay yerinde yapmış olduğumuz incelemeler ve bize gelen görseller hiç hoş değil” dedi.

MADDE BAĞIMLILARI VATANDAŞLARI RAHATSIZ EDİYOR!

Kavlan sözlerini şöyle sürdürdü;

“Böyle bölgelerde işletmeler yapılabilir. İşletmelerin oluşu denetimi kolaylaştırır ve aileli bir ortam haline getirir. Bizi arayın vatandaşların büyük bir kısmı burada güvenlik sorunu olduğundan şikayetçi. Uyuşturucu satan şahısların varlığından bahseden vatandaşlar, sözde burada İnegöl halkının spor yapmak için düzenlendiğini ama madde bağımlıları şahısların kendilerini de dönem dönem rahatsız ettiğini ve tehdit ettiğini bizlere aktardı. Bunun yanı sıra aleni yapılan toplumumuz ve aile yapımıza uymayan ahlaksızlıklar da vatandaşların tadını kaçıran konular arasında. Şehir parkında çok ciddi bir sorun olduğunu görüyoruz. Buradan yetkililere çağrı yapmak istiyoruz. Şehir parkının içerisinde güvenlik ve ahlak zafiyeti var. Burada gençlerimizin zehirlenmesine, ahlâk dışı davranışların içine sürüklenmelerinin önü en kısa zamanda önlenmeli. Spor yapan insanlarımızın rahatsız edilmesine müsaade edilmemeli.”