İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), ikinci tiyatro sezonunu kapalı gişe tamamladı. 28 bin 500 seyirciyle buluşan İzBBŞT, repertuvarındaki oyun sayısını da 8’e çıkardı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, İzmir’i bir kültür sanat başkenti haline getirme vizyonu doğrultusunda kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ikinci sezonunu tamamladı. “Benim Naçiz Vücudum”, “Bahar Noktası”, “3 Nalla 1 At” oyunlarının yanı sıra “Soytarılar Okulu” adlı çocuk oyununu seyirciyle buluşturan İzmir Şehir Tiyatroları, repertuvarındaki oyun sayısını 8’e çıkardı. Sezon boyunca 85 kez perdelerini açan İzBBŞT, tüm oyunlarını kapalı gişe oynayarak 28 bin 500 seyirciyle buluştu.

“Ne mutlu bize…” İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten, İzBBŞT’nin kurumsal yapısını pekiştirmek adına yol aldıklarını belirterek, toplumun sorunlarına, seyircinin isteklerine duyarlı bir sanat politikası sürdürmek, sanatsal düzeyi giderek yükseltmek için çaba gösterdiklerinin altını çizdi. İzmir Şehir Tiyatroları’nın, İzmirlinin gönlünde sarsılmaz bir yer tutmasını sağlamayı amaçladıklarını belirten Erten, “Ve işte bunun gerçekleşme yolunda olduğunun kanıtı; ikinci sezonumuzda eksiksiz bütün temsillerimizi kapalı gişe oynadık. Ne mutlu bize! Sanat, icazet ve vesayetle bağlı olunca; garantili diye var olanın taklidinden öteye gidemiyor bazen. Ama işte İzmir modelinde, devinen, gelişen bir sanat hareketi var. Sanatsal özerklik çatısı altında, sanatsal üretim adına bir özgürlük alanı oluşuyor ve buradan yükselebilen her özgün ses, toplumda yankı buluyor” dedi.

Sezonu dolu dolu geçirdi Tiyatroseverlerin hiçbir temsilde yalnız bırakmadığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, oyunların yanı sıra farklı etkinliklerle de sanatseverlerle buluştu. Adana Şehir Tiyatroları Festivali ve Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında turneye çıkan İzBBŞT, düzenlediği “Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Buluşması” etkinliği kapsamında da dokuz farklı şehir tiyatrosunu İzmir’de ağırladı.

İzmir Şehir Tiyatroları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlar, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde ise gaziler için sahne aldı. İzBBŞT, 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinden sonra da oluşturduğu “İnisiyatif Grubu” ile depremzede çocuklara özel etkinlikler hazırladı. İzmir Şehir Tiyatroları ayrıca 11. Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri’nden dört, Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri’nden de altı dalda ödül kazandı.

İzBBŞT, Türkiye’deki şehir tiyatrolarının yasal statülerini güçlendirmek ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla gerçekleştirilen “1. Büyükşehir Belediyeleri Şehir Tiyatroları Çalıştayına” da ev sahipliği yaptı.

Azizname’ye veda edildi İzmir Şehir Tiyatroları’nın tiyatroseverlerle buluşturduğu ilk oyun olan “Azizname” de sezon sonu itibariyle İzmir’e veda etti. 23 Haziran’da İzmir Şehir Tiyatroları İsmet İnönü Sahnesi’nde son kez izleyici karşısına çıkan oyun, iki sezon boyunca kapalı gişe oynayarak 67 kez sahnelendi ve 15 binden fazla kişi tarafından seyredildi. Oyunla İzmir Şehir Tiyatroları, Yeni Tiyatro Dergisi Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri’nde Yılın Tiyatro Ekibi Ödülü’ne layık görüldü. Azizname ile İzBBŞT, ilk defa repertuvarındaki bir oyuna veda etmiş oldu.