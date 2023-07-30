Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 17 Ağustos 2018'de Hakkari ili Şemdinli ilçesinde terör saldırısı sonucu yaralanan ve o tarihten bu güne kadar tedavi gördüğü hastanede şehit olan P.Sözleşmeli Er İsmet Eraslan’ın cenazesine katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Cenaze törenine Vali Gökmen Çiçek’in yanı sıra, Kayseri milletvekilleri Murat Cahit Cıngı, Şaban Çopuroğlu, Garnizon Komutan Vekili Tuğg.Vedat Öncel,Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğg.Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,STK temsilcileri, şehidimizin ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninde aileye başsağlığı ve sabır dileyen Vali Çiçek, “ Bir yıl önce onu dört yıldır tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmiştim. Bu süre zarfında tedavisi ile ilgili sürekli bilgiler aldım. Maalesef kahramanımızı kaybettik. Derin üzüntü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum, milletimizin başı sağ olsun” dedi

Şehit P.Sözleşmeli Er İsmet Eraslan’ın cenazesi Kalem Kırdı Camisinde kılınan ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kartal Asker Şehitliği'nde toprağa verildi.