İzmir’in işgaline karşı ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin, şehit edilişinin 104'üncü yılında unutulmadı. Meslektaşları Hasan Tahsin’i Konak’ta bulunan anıtı önünde andı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in işgalinin başladığı 15 Mayıs 1919 tarihinde ilk kurşunu atarak direnişin simgesi olan gazeteci Hasan Tahsin, Konak Atatürk Meydanı’nda bulunan İlk Kurşun Anıtı önünde törenle anıldı. Anma törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile gazeteciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk konuldu.



Bugün emperyalizme karşı tarihin en büyük direnişinin başladığı yerde bulunduklarına dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Tarih 1919. Mayıs’ın 15’iydi. İzmir’de bir kahraman Anadolu kurtuluş destanının ilk cümlesini söyledi: ‘Sen başlat, bitiren bulunur.’ Bu sözler kadını, yaşlısı, çocuğu, genciyle koca bir vatan için istiklal mücadelesinin kıvılcımını yaktı. Halkın beklediği o ilk ateşi yakan kahramanın adı Hasan Tahsin’di. Tam burada… İşgal ordularına ilk kurşun atıldı. O kurşun ümitsizliğe gömülmüş bir memleketin cesareti ve umudu oldu” diye konuştu.

Hasan Tahsin’in bu cennet yurdun bağımsızlığı için canını feda ederken şüphe duymadığını dile getiren Özuslu, “Çünkü onun bir hayali vardı. Bağımsız bir ülke, demokratik ve özgür bir yaşam” ifadesini kullandı.