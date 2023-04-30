Şehit Jandarma Asb. Üçvş. Mehmet Gündüz, Mardin Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketi Tokat'a uğurlandı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin'in Nusaybin kırsalında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan J. Asb. Üçvş. Mehmet Gündüz, Mardin Havalimanında düzenlenen törende dualarla memleketine uğurlandı.

Evli ve iki çocuk babası Şehit Mehmet Gündüz için düzenlenen törene Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Diyarbakır Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Mardinli vatandaşlar, şehidin ailesi ve silah arkadaşları katıldı.

Tören, Mardin İl Müftüsü Ali Hayri Çelik 'in okuduğu duanın ardından son buldu.

Şehit Jandarma Mehmet Gündüz defnedilmek üzere memleketine ğurlandı.