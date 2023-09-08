Şehit Jandarma Adnan Yılmaz, ölüm yıldönümünde Uzunköprü’de anıldıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 4 Eylül 1994 tarihinde Diyarbakır'ın Hani İlçesi Gömeç Karayolu'nda meydana gelen bölücü terör örgütü PKK mensupları ile çıkan silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Adnan Yılmaz, ölüm yıldönümünde unutulmadı.

Aziz şehidimizin anısını yaşatmak ve dualarla yâd etmek amacıyla Uzunköprü ilçesindeki mezarı başında İl Jandarma Komutanlığı personeli bir araya geldi. Şehit Adnan Yılmaz'ı rahmet ve minnetle anan jandarma personeli, vatan için canlarını seve seve feda eden tüm şehitleri bir kez daha saygı ve minnetle andı.

Jandarmadan anma ile ilgili yapılan açıklama şöyle: “Bu anlamlı ziyaret, şehitlerimizin milletimizin emaneti olduğunu bir kez daha hatırlatarak, vatan sevgisi ve cesaretleriyle örnek olduklarını vurguluyor. Dualarla anılan şehitlerimizin hatırası, Türk milletinin kalbinde daima yaşayacak.

Türkiye'nin dört bir yanında aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmak ve onları minnetle anmak için düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz.”