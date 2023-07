Kağıthane’de uygulama noktasında ’dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Alp Efe Bekit için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törende şehidin ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Kağıthane’de uygulama noktasında ’dur’ ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Alp Efe Bekit için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törene, şehidin annesi, babası emekli Özel Harekat polisi Ali Nazif Bekit, eşi Ezgi Bekit, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Saygı duruşu ile başlayan törende, şehidin annesi, babası ve eşi gözyaşlarına boğuldu. Tören sonunda şehidin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Ankara’ya uğurlandı.

Törende konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "2015 yılında teşkilatımıza katılan şehidimiz, 8 yılı aşkın bir süredir ilimizin dört bir yanında, teşkilatımızın değişik birimlerinde üstün başarı ile görev yapmıştır. Evli olan şehidimizin aramızdan zamansız ayrılması, başta çok değerli ailesini ve biz sevenlerini derinden üzmüştür. Polis Teşkilatı olarak; ülkemizin huzur ve güvenliği, vatandaşımızın can ve mal emniyetinin sağlanması için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yaparken, milli menfaatlerimizi her şeyin üzerinde tutarak, Türkiye Cumhuriyetinin ve milletimizin polisi olmayı daima aynı inanç ve azimle sürdüreceğiz. Vatana hizmet için çarpan bu yürekler var oldukça tüm kanunsuzluklarla mücadelemiz devam edecektir. Şehitlik, yüce dinimizde peygamberlikten sonra en yüksek manevî mertebedir. Şehitlik, Hakk’a yürümenin en güzel şeklidir. İlayi Kelimetullah için çıkılan kutlu bir yolculuğun şerefle noktalanmasıdır. Bu vuslat, bir mümin için ancak özlem duyulan bir yürüyüştür. Bu yürüyüş, imtihanlarla dolu bir hayattan ebedî nimet ve saadetlerle dolu gerçek bir hayata geçiş yolculuğudur. Bugün; yüreklerinize sığdıramadığınız acılarınızı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Üzüntümüz derin, acımız büyüktür. Allah hepimize sabırlar versin. Bizler de bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin en derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Devletine ve milletine bağlı, görev aşkı ile dolu iken, mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine erişen aziz şehidimizi, hiçbir zaman unutmayacağız. Şehit polis memuru kardeşimiz Alp Efe Bekit başta olmak üzere vatan, millet, bayrak ve mukaddesat uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Şehidimizin ailesine Yüce Allah’tan sabır diliyorum" dedi.