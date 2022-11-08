İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında Şehitler Mahallesi meydanını yeniledi. Belediye Başkanı Alper Taban, meydanın yeni yüzüyle hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kırsal mahallelerde yatırımlarını sürdüren İnegöl Belediyesi, Şehitler Mahallesi meydanını yeniledi. Burada yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında toplam 175 m2’lik alanda; 25 m2 yeşil alan ve 150 m2 sert zemin tretuvar ve oturma alanı uygulaması yapıldı. Ağaç etraflarına ahşap oturma alanları oluşturulurken, led aydınlatmalar ve bitki aydınlatmaları ile alanın akşamları da ışıl ışıl kullanılması sağlandı. Alanda bulunan mevcut havuz revize edilerek kullanılır duruma getirilirken, yine meydandaki tarihi su kuyusu da revize edilerek zemin üzerinde eski dokusuna uygun hale getirilerek yaşatılmaya devam etti.

Belediye Başkanı Alper Taban, Pazartesi günü beraberindeki heyetle birlikte Şehitler Mahallesinde yapımı tamamlanan meydan düzenlemesini yerinde inceledi. İnceleme sırasında bir açıklama da yapan Başkan Taban, “Şehitler Mahallemizde bu alanda yine böyle küçük bir oturma alanı, meydan vardı. Biz burada Park Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından yapılan planlama ve çalışmayla bir yenileme gerçekleştirdik. Biliyoruz eksiklerimiz çok fazla. İnsanın yaşadığı yerde altyapıdan üst yapıya, yola, suya her türlü gereksinime ihtiyaç var. Vatandaşlarımız da her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz de onlara güzel güzel bu ihtiyaçlarını karşılama noktasında gayretle çalışarak bu eksikleri gidermek istiyoruz. Merkez mahallelerimizdeki gibi kırsal mahallelerimizde de giderilmesini arzu ediyoruz. Bu noktada pek çok mahallemizde çalışmalar yapıyoruz. Burada yapılan çalışmada da gerek üzerindeki ağaç yapısının korunması, yeşil alanların korunması gibi, sert zemin ve oturum alanlarının planlanması gibi birtakım çalışmalar yapıldı. Arkadaşlarımız aydınlatmasından ahşap oturma alanlarına kadar mevcut havuzun revize edilmesi, tarihi su kuyusunun revize edilerek günümüzde de yaşatılmaya devam edilmesi gibi çalışmaları hayata geçirdi. Mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Mahalle sakinleri de yapılan çalışmadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirirken, Başkan Taban’a katkı ve desteklerinden dolayı çiçek takdim etti.