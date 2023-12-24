Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerlerimiz için Ülkü Ocakları Bursa İl başkanlığı Üniversite birimi teröre lanet yürüyüşü gerçekleştirdi.

Düzenlenen teröre lanet yürüyüşüne çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşte, “Şehitler ölmez vatan bölünmez. Yiğitlerden yiğitlere selam olsun sloganları atıldı.Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanı Mehmet Saltık, “Öncelikle Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler, yaralılarımıza şifa niyaz ediyor; kederli ailelerinin, milletimizin, silah arkadaşlarının, hülasa hepimizin başı sağ olsun diyorum. Ülkü Ocakları Bursa İl başkanlığı Üniversite birimimiz teröre lanet yürüyüşü gerçekleştirdi. Üniversiteli bozkurtlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hiç kimse endişe etmesin, şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak, terörizmle mücadele sonuna kadar devam edecektir" diye konuştu.