İnegöl Müteahhitler Derneği Başkanı Yusuf Şehitoğlu’nun babası Mesut Şehitoğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre evinde rahatsızlanan Mesut Şehitoğlu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. 77 yaşındaki Mesut Şehitoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze 13 Ağustos Cumartesi günü öğlen namazında İshakpaşa Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Orhaniye mezarlığına defnedilecek.

Yıldırım Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, başta Yusuf Şehitoğlu olmak üzere tüm ailesine başsağlığı dileriz.