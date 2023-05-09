Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Eskişehir’e özgü “Gelecek Sensin Şehir Sensin” çağrısı ile bir araya gelen gençlerin kurduğu Gençlik Platformu, faaliyetlerine demokrasi çalışmaları kapsamında düzenlediği yeni bir çalıştay ile devam etti.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve National Democratic Institute (NDI) işbirliğince düzenlenen Paydaş Haritalama ve Paydaş Katılımı Süreçleri Toplantıları kapsamında Eskişehir’e özgü “Gelecek Sensin Şehir Sensin” sloganı ile temelleri atılarak hayata geçirilen “Gençlerin Sivil Katılımı” projesinde çalışmalar, Gençlik Platformu tarafından yapılıyor.

Gençlerin kentin geleceğine yönelik karar alma, gençlik politikası geliştirme ve çözüm üretme süreçlerine aktif katılımını amaçlayan Gençlik Platformu, genç ve özgün fikirlerle büyümeye devam ediyor. Haller Gençlik Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya Büyükşehir Gençlik Merkezi yetkilileri, STK temsilcileri ile çok sayıda genç katıldı.

Çalışma kapsamında gençlerin kentin gençlik politikasının oluşmasına yönelik kararlar alma, politika geliştirme ve çözüm üretme süreçlerine aktif katılımını amaçladıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Gençlik Platformunun çalışmalarına ev sahipliği yapmaya aralıksız devam edileceğini belirttiler.