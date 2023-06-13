Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Tophane Çay Bahçesi’nde düzenlediği “Müzik Şehrin Kalbinde” konseri izleyenlere müzik ziyafeti çekti.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Bando ve Kent Orkestrası tarafından ilki Hadrian Kapısında gerçekleştirilen ‘Müzik Şehrin Kalbinde’ konserleri tüm hızıyla devam ediyor. Tophane Çay Bahçesi’nde gerçekleştirilen konser, vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı. Birbirinden güzel şarkıların seslendirildiği konserde vatandaşlar ve turistler hem dans edip hem de şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Konserler, 16 Haziran Cuma 18.30’da Finike Yat Limanı, 17 Haziran Cumartesi 18.30’da Kumluca Karatepe Etkinlik alanında, 21 Haziran Çarşamba 18.30’da Antalya Sahil Yaşam Parkı Olbia Kent Meydanı’nda Sanatseverlerle buluşacak.