Türkiye’nin şeker deposu olarak bilinen Konya’da çiftçi şeker pancarı alım fiyatının bin 855 lira olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Ilgın Şeker fabrikası önünde kendilerini ziyaret eden Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici’ye dert yanan çiftçiler, fiyatın en az 2 bin 500 lira olarak açıklanmasını beklediklerini söylediKONYA (İGFA) -Türkiye’nin önemli tarım üretim merkezlerinden birisi olan Konya’da çiftçi buğday, arpa ve mısırın ardından şeker pancarında da umduğu alım fiyatını bulamadı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 2023 yılı şeker pancarı alım fiyatını ton başına bin 855 lira olarak açıklamıştı. Fiyatın açıklanmasının ardından Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici de şeker pancarlarını teslim etmek üzere Ilgın Şeker Fabrikası önünde bekleyen çiftçileri ziyaret etti ve açıklanan fiyatı nasıl bulduklarını sordu.

“ÇİFTÇİ OLARAK MEMNUN DEĞİLİZ”

Ekici’ye dert yanan çiftçiler, fiyatın çok düşük olduğunu ve zarar ettiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen bir çiftçi, fiyattan memnun olmadıklarını kaydetti. 16 polar kriterinin de 12 polara düşürülmesi çağrısında bulunan çiftçi, “İktidara ve Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan söylüyoruz. Çiftçi olarak memnun değiliz. Bu fiyatın en az 2 bin 500 lira olmasını istiyoruz. Birde şeker poları 16 polardan baz alınmayacak. Bunun kesinlikle 12 polara düşürülmesi lazım. Bu fiyatlarla biz seneye ekim yapamayız. Mazot geçen sene 20 liraydı şu an 41 lira. Şeker pancarında şu an açıklanan 16 polar bin 750 lira. Bizim şeker 12-23 geldiğinden dolayı bizim alacağımız fiyat bin 300-bin 350 lira. Bu da geçen senenin fiyatı. Bu da zarar. Mazot 41 lira, seçimden sonra da 50-60 diyorlar. Zaten parayı alıncaya kadar para bitiyor” yorumunda bulundu.

“BATAĞIN İÇİNDEN ÇIKAMIYORUZ”

Bir başka çiftçi ise yetkililerden kendilerine destek verilmesini istedi. Çiftçinin borç batağında olduğunu kaydeden çiftçi, şu sözlerle sitem etti:

“Şu an çiftçi batak duruma düşmüş, burada herkesin kendisine göre borçları var. Cumhurbaşkanımızdan, vekillerimizden bir umut bekliyoruz ama şu anda bize kimse yandaş olmuyor, tamamen de sırtımıza biniyor. 80 milyon insan var, 20 milyonu üretim yapıyor, bize yetişemiyoruz. Keşke yaptığımızı destekleseler daha güzel olacak ama öyle bir şey yok. Burada halinden memnun adam varsa görüşelim. Yetiştiremiyoruz, yetiştirsek de para yapmıyor. Biz ailecek tarladayız. Ellerimiz çamurlu, gözlerimiz yorgun, gönüllerimiz yufka ama bizim. Biz yine buraya geliyoruz çünkü mecburuz. Niye? Mecbur böyle geçinmek zorundayız. Ama biraz destek çıksın ya, çok şey istemiyoruz ki. Yetiştirdiğimiz zaman 2 katını vereceğim desin, daha güzelini yetiştirelim. Yok abi, düşüyor sırtımıza tepinip duruyoruz. Batağın içinden çıkamıyoruz. Benim yaşım 33, abilerim kardeşlerim var. Ben bu sene gerçekten yıldım. Güzel paralar kazınıyor muyduk, kazanıyorduk ama bu seneden sonra gerçekten bitti. Ben zevk almıyorum, buraya kahrımdan geliyorum. Buraya 10 gündür kahrımdan geliyorum. Buradaki herkesin anneleri, kardeşleri tarlada yatıp kalkıyor. Ne gerek var?”

“BÖYLE GİDERSE 2 SENEYE ÇİFTÇİ KALMAZ”

Çiftçinin artık üretimden uzaklaşarak parasını kur korumalı mevduat hesabına yatırdığını ifade eden bir başka çiftçi ise, bu şekilde devam etmesi halinde 2 yıl içerisinde üretim yapacak çiftçinin kalmayacağını belirtti. Çiftçilerin ince hesaba başladığını ifade eden üretici çiftçi, "Ne yapıyor biliyor musun? ‘Satacağım, kur korumaya götürüp yatıracağım. Yatarım ’ diyor arkadaş ya… ‘Motorum 2 milyon, arabam 5 milyon yatırırım kur korumaya niye uğraşıyım’ diyor. Civar köylerin çoğunda bunu yapan var. Böyle devam etsin, 2 sene sonra çiftçi de kalmaz. Herkes satar işine bakar. Böyle giderse 2 seneye kadar burada çiftçi de üretici de kalmaz” değerlendirmesinde bulundu.

“ÇİFTÇİMİZ ÜRETİM GÜCÜ AÇIKLANAN FİYATLA BERTARAF EDİLMİŞTİR”

Çiftçilerin artan mazot, işçilik ve gübre dikkati çeken Hasan Ekici, “ Geçen sene pancarın tohum fiyatı yaklaşık bin lirayken bu yıl 2 bin 500 lira civarında olmuş. Yaklaşık yüzde 150’lik bir artış var. Yine geçen sene bir işçinin günlük yevmiyesi 200 -250 lirayken 500 liraya çıkmış. Yine orada da yüzde 100’ün üzerinde bir artış var. Yine en önemli girdi mazot girdisi. Mazot geçen sene 17-18 lirayken bugün 41 liraya çıkmış. Yine yüzde 100’ün çok üzerinde bir artış. Gübrede de yüzde 100’ün üzerinde bir artış var. Yani tüm girdilerde yüzde 150-200’e varan artış varken çiftçinin ürettiği şeker pancarında yüzde 28’lik bir artış hangi akıl, hangi mantık hangi hesapla açıklanabilir. Burada açık bir şekilde çiftçimizin alım gücü, refahı ve üretim gücü maalesef açıklanan fiyatla bertaraf edilmiş. Dolayısıyla birinci sonuç, Türk Şeker’in Tarım ve Orman Bakanlığı’nı 16 polar için açıklanan bin 855 lira fiyatı güncellemesini ve minimum 2 bin 200- 2 bin 300 bandına çekmesini çekilmesini çiftçilerimiz bekliyorlar” ifadelerini kullandı.