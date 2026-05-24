İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuklu ailenin 4 yaşındaki kızları H.G., 12 Mayıs Salı günü iddiaya göre 17.30 sıralarında anaokulundan çıktıktan sonra annesiyle parka gittiğinde yerdeki pili şeker sanarak yuttu. Ardından aile eve dönerken çarşamba günü çocukta kusma, karın ağrısı gibi belirtiler üzerine hastaneye gidildi. Aile hekimlerin yabancı cisim şüphesini paylaşmasıyla büyük şok yaşarken hemen çocuk cerrahisi bölümüne yönlendirilen aile Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne geldi. Çocuk Cerrahisi Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu ve ekibin yaptığı incelemelerde cismin pil olabileceği düşünülerek çocuk tedavi altına alındı. Pilin tıbbi görüntülemelerde hareket halinde olduğu görülürken doğal yollardan atılıp atılmayacağı incelendi. Sonrasında çocuğun dışkısıyla pil vücuttan atılırken bir yandan pilin toksik etkilerine karşı gerekli tahliller de yapıldı. 14 Mayıs günü taburcu edilen hastasının durumuna ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu, pilin 4 yaşındaki çocuğun midesinde yanık oluşturduğunu söylerken ailelere önemli uyarılarda bulundu. Öte yandan tıbbi görüntülemelere yansıyan pil dikkat çekti.

"Şeker vb. bir başka cisim zannediyor, yutuyor"

Ailelerin küçük çocukların çevrelerinde yutabileceği materyaller bulundurmaması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu, "Kızımız, 4 yaşında minik bir kız, anaokulu çıkışında parka gidiyor, oynarken yerden yabancı bir cisim alıyor. Şeker vb. bir başka cisim zannediyor, yutuyor. 1 gün sonra hastamızda karın ağrısı, bulantı gibi bulgular ortaya çıkıyor. Hızla hastaneye gidiyorlar, grafi çekildiğinde yutulmuş bir yabancı cismin görülmesi sebebiyle gece yarısı bize acile başvurdu. İncelediğimizde yabancı cismin olduğu, grafilerde hareket ettiği, yuvarlak olmakla birlikte çift hale olduğunu görünce bir pil olabileceğinden şüphelendik. Ailenin net bilgisi yok ama görüntüsü pile benziyor. Pil yutulmaları para veya diğer yabancı cisim yutulmalarına göre biraz daha hassasiyet arz ediyor. Pilin içerisinde kullanılmış dahi olsa az da olsa bir enerji var, ikincisi özellikle ağır metallerden oluşan kimyasal içerikler üretebiliyor ve pilin kalitesine, eskiliğine göre içerisinden sızma durumunda kişide zehirleyici etkiler ortaya çıkabiliyor. En az toksik etkiler kadar önemli olan elektriksel yanık üretebiliyor. Özellikle yemek borusu civarında kalır da artı ve eksi kutuplar içerisinde vücut sıvılarına bağlı bir iletim sorunu olursa ciddi yanıklar olabilir hatta bazen yemek, soluk borusu yanıkları olabiliyor" dedi.

"Midede yanık gördük, ölüme kadar götürebiliyor"

’Yabancı cisim yutulması deyip küçümsememek lazım’ diyen Prof. Dr. Dokucu, "Ölüme kadar götürebiliyor. Bir başka hastanede çekilen grafi ve bizdekini karşılaştırdığımızda ilerlediğini görüyoruz. Mideden önce bağırsağa, bağırsaktan kalın bağırsağa bunu takip ettik, pil olduğunu netleştirdikten sonra takılıp takılmayacağı, bağırsak hareketleriyle atılıp atılmayacağı konusunda takip söz konusu oldu. Yaklaşık 30 saatlik bir takip sonucunda doğal yollarla lavman yapmak suretiyle dışkıyla atılabilmesini destekledik ancak çocuğun bulguları vardı. Karın ağrısı, kusması oldu. Mide bağırsak yoluna acaba bir zarar verdi mi, vermedi mi diye bir değerlendirme yaptığımızda maalesef midenin içerisinde bir yanık alanı gördük. Pilin oturduğu alanda elektriksel iletime bağlı oluşturduğu yanık olarak raporlandırdık" şeklinde konuştu.

"Ailelerin bilinç sahibi olması lazım"

‘2 günün sonunda tedaviye çok iyi cevap verdi, çocuğumuz şu an çok sağlıklı’ diyerek sözlerini sürdüren Prof. Dr. Dokucu şöyle konuştu: "Sağlık Bakanlığımızın Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) var. Bu çerçevede bize bazı tavsiyelerde bulunuldu. Ağır metaller, toksik dozlarla alakalı tetkikler istendi. 2-5 yaş biraz oral dönem oluyor; çocuklar ellerinde tuttukları her şeyi ağızlarına götürebiliyor. Ailelerin çevrede tehlikeli olabilecek materyallerin tutulmaması gerektiği konusunda bilinç sahibi olması lazım. Özellikle pillerin çok tehlikeli olabileceğini, masum olmadıklarını çocuklarda ölüme götürebilecek kadar ciddi hasarlar oluşturabileceğini bileceğiz. Bütün çocuklarımıza sağlıklı günler diliyorum"