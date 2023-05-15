Ünlü aranjör Kemal Ceyhan yakın dostu Arzu Çelik ile kurduğu Şeker tadında projesiyle başladığı yetim kalan çocuklara yardım projesini yaşanan büyük felaket sonrası deprem bölgesine yöneltti ve devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Yaklaşık 3 yıl önce Öksüz ve yetim çocuklara destek amaçlı çıktıkları yolda, gitmediği şehir bırakmayan ve her defasında çocuklara olan sevgisi ile gündemde olan Kemal Ceyhan, deprem bölgesinde de çocukları yalnız bırakmadı.

Asrın felaketinde zor günler yaşayan öksüz yetim çocuklara 20 kişilik ekibiyle mont, bot, atkı, bere ve oyuncaklar ile umut olmaya çalışan Ünlü aranjör; 10 öksüz yetim çocuğun ömür boyu eğitim ve öğretim masraflarını ekibiyle üstlendi.

Ünlü müzisyen Kemal Ceyhan " Çocuklara verelim dünyayı; boyasınlar istediklerince, oynasınlar doyana kadar, kandan ve kavgadan uzak, nasıl yaşanır göstersinler bize çocuklardan öğrenmemiz gereken çok şey var" dedi.

Şeker tadında projesi ve 20 ekip arkadaşıyla kimsesiz kaldığını sanan çocuklara yalnız olmadıklarını hissettiren ve yardım ellerini üzerlerinden çekmeyen Kemal Ceyhan, bu hareketin büyümesi için gönüllü çalışacak ve yardımsever kişilere ihtiyacımız var vurgusunu yaptı.