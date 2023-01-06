İnegöl’de esnaf ziyareti yapan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, altılı masayı eleştirerek sekretarya bir cumhurbaşkanı istiyorlar dedi.

İnegöl’de bir dizi ziyaret yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Bankalar Caddesi’nde esnaf ziyareti yaptıktan sonra Cuma Namazını İshakpaşa Camisinde kıldı.

Cami çıkışında açıklamalarda bulunan İnce altılı masayı eleştirerek “20 yıldır yıpranmış bir iktidar var, ülkeyi yönetemeyen, ülkeyi ekonomik uçurumun kenarına getirmiş, sokaklarını sığınmacılar ile doldurmuş bir iktidar var. Bunun karşısında umut olması gereken altılı masada da bayrak indirenler var Türklüğü kaldıranlar var, anayasanın ilk 4 maddesini kaldırmak isteyenler var, şaşkınlıkla izliyoruz. Bunlar herhalde Recep Tayyip Erdoğan’ın gizli hayranları. Erdoğan’dan kurtulalım derken Türkiye’yi kaybedeceğiz korkuyorum. Böyle saçmalığın ortasında buluyoruz kendimizi. Boşuna demiyoruz ne cumhur ne millet tek yol memleket diye. “

KENDİLERİNE SEKRETER ARIYORLAR

“Davutoğlu’nu izliyorum, imza atacakmış cumhurbaşkanı böyle cumhurbaşkanı olur mu kendilerine sekreter arıyorlar. Yüzde 50+1 ile seçilecek adam yüzde 1 alan genel başkana soracak şuraya kimi müdür yapalım diye. Bunlar kafalarını peynir ekmekle yediler. Türkiye’yi bu uçurumun kenarından alacağız. İktidar ortak aklı yitirmiş muhalefette ortak aklı yitirmiş.”

2018’DE NEDEN DESTEKLEMEDİ

“2018 yılında İYİ Parti bugünkü konumuna göre daha güçlü konumdaydı, CHP’ye muhtaçtı o zaman Sayın Kılıçdaroğlu o zaman biz sana 15 milletvekili veririz ama sende Muharrem İnce’yi destekle demedi. Şimdi kendi için ortak birlik istiyor acaba 2018 yılında kazanmak mı istemiyordu. Acaba Muharrem İnce kaybetsin diye mi planı vardı. Türkiye’yi bu badireden kurtaracağız. Siyasi deneyimiz buna yeterlidir. 6 tane genel başkanın sekretearyasınımı yapacak Cumhurbaşkanı. Bu komediden öte bir durumdur.”

ERKEN SEÇİM DİYE BİRŞEY KALMADI

“Erken seçim diye bir şey kalmadı seçim kapıda. Artık bu tartışmayı bırakmak lazım. “