Bursa’da metro, tramvay ve otobüslerle şehir içi, BUDO VE BBBUS ile de şehirler arası toplu taşıma hizmeti veren Burulaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın 48. Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreninde ‘Sektör Lideri’ ödülüne layık görüldü. Geçtiğimiz yıl 243 milyondan fazla yolcu taşıyan Burulaş’ın ödülünü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ‘Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un elinden’ aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Burulaş, sürekli yenilenen otobüs filosu, raylı sistemlerde kapasite artırmaya yönelik yatırımları, ekonomik ve konforlu deniz ulaşımı ve İstanbul’daki havaalanlarına kesintisiz ulaşım hizmetiyle sektörde lider konuma ulaştı. Kendi araçlarının yanı sıra özel halk otobüsü ve alt yüklenici otobüsleriyle toplam 1248 araçla şehir içi toplu taşıma hizmeti veren Burulaş, 2022 yılında sadece otobüslerle günde ortalama 520 bin, yıl boyunca ise 144 milyon yolcu taşıdı. Raylı sistemlerde de geçtiğimiz yıl optimizasyon çalışması ile bekleme sürelerini azaltıp kapasite artırımına giden Burulaş, 39 kilometrelik metro hattında yıl boyunca yaklaşık 93 milyon yolcu taşıdı. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında şehir içi tramvay hatlarına dahil olan T2 hattı ile birlikte üç hatta yıl boyunca 4 milyona yakın yolcu taşındı.

BURSA – İSTANBUL BAĞLANTISI

Şehir içi ulaşımın yanında BUDO ile İstanbul’la deniz, BBBUS ile de havaalanlarına karayolu bağlantısını sağlayan Burulaş, ekonomik ve konforlu ulaşım hizmetiyle Bursalıların ilk tercihi oldu. Deniz ulaşımını 5 gemi ile sağlayan Burulaş, geçtiğimiz yıl Bursa- İstanbul arasında yaklaşık 1 milyon 200 bin yolcu taşıdı. Bursalıların yoğun olarak kullandığı Sabiha Gökçen Havalimanına ulaşım için 2017 yılının ağustos ayında başlatılan ve 2021 yılında İstanbul Havalimanı için de devreye alınan BBBUS otobüs seferlerine ilgi de her geçen gün artıyor. Halen 20 otobüsle hizmet veren BBBUS, 2022 yılında 1 milyon 170 bin yolcu taşıdı.

SEKTÖR LİDERİ

Bursa’da metro, tramvay ve otobüslerle şehir içi, BUDO VE BBBUS ile de şehirler arası toplu taşımda hizmet kalitesini her geçen artıran Burulaş, 2022 yılı boyunca yaklaşık 243 milyon 355 bin yolcu taşıyarak sektörün lider kurumu haline geldi. Burulaş’ın başarısı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından da tescillendi. BTSO’nun bu yıl 48’incisini düzenlendiği ve 4 kategoride 39 firmanın ödüllendirildiği Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreninde Burulaş da sektör lideri ödülüne layık görüldü. Burulaş’ın ödülünü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ‘Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un elinden’ aldı.

KALİTEDEN TAVİZ YOK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşım sorununun sadece yeni yol, köprü ve kavşak imalatlarıyla çözülemeyeceğini, merkez nüfusu 2,5 milyona yaklaşan Bursa’da toplu ulaşım kültürünün mutlaka yaygınlaşması gerektiğini söyledi. Toplu ulaşımın teşvik edilmesi amacıyla gerek ekonomik fiyat politikası gerekse de hizmet kalitesinin her geçen artırılmasına yönelik adımlar attıklarını belirten Başkan Aktaş, “Bursalıları evlerinden işe, işlerinden eve en konforlu şekilde ulaştırmanın gayreti içindeyiz. Bu alanda yaptığımız yatırımlarla toplu ulaşımı tercih eden vatandaşlarımızın sayısı artıyor. Raylı sistemde Emek-Şehir Hastanesi ve Üniversite-Görükle hatlarının da tamamlanmasıyla raylı sisteme ilginin daha da atmasını bekliyoruz. Tüm çalışmalarımızın karşılığını da sektör lideri ödülüyle almış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.