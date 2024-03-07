SUBÜ Hendek MYO’da ‘Sektörle Buluşma’ programı çerçevesinde iş insanları Mobilya ve Dekorasyon Programı öğrencileriyle bir araya gelerek e-ticaret tecrübelerini paylaştı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu’nda ‘Sektörle Buluşma’ programı gerçekleştirildi. Program çerçevesinde iş insanları Mobilya ve Dekorasyon Programı öğrencilerine e-ticaret tecrübelerini, sektörün beklentilerini ve güncel uygulamaları anlattı. Program sonunda Hendek MYO Malzeme İşleme Teknolojileri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Nurhan Yıldırım ve Öğretim Görevlisi Hüseyin Üner tarafından konuklara teşekkür belgesi takdim edildi.